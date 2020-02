El tatuaje de Los Simpsons que se hizo Mariano Andújar y que revolucionó las redes sociales con memes

Después del partido que disputaron Newell's y Estudiantes de La Plata, en Rosario, un detalle generó un estallido en las redes sociales. Resulta que el arquero Mariano Andújar se agachó a atarse los cordones y dejó expuesto el tatuaje que lleva en el muslo izquierdo.

El exjugador de la Selección Argentina, se hizo un dibujo de la serie animada Los Simpsons, lo que rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. Se trata del momento en el cual Kirk Van Houten, el padre de Milhouse, dibuja durante un juego cómo supuestamente sería la "dignidad". "¿No reconoces a la dignidad cuando la ves?", pregunta el personaje después de hacer un círculo abstracto en un papel.

El diseño, que fue mostrado en unos segundos durante la transmisión, de inmediato se volvió viral.

Frente a eso, el periodista Franco Calio, entrevistó a Andújar sobre el origen y el motivo del tatuaje y él irónicamente repitió la frase de Van Houter: "Algunos no la reconocen a la dignidad cuando la ven, pero bueno, no es para todos. No les voy a andar explicando, que miren Los Simpsons".

El jugador tiene además, dos tatuajes más sobre los dibujos animados estadounidenses.