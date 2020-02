En un acto de defensa de su gestión, el exviceministro de Economía Sebastián Galiani aseguró que la deuda no aumentó durante el macrismo y negó la crisis económica. Además, afirmó que si el expresidente Mauricio Macri hubiera ganado las elecciones, el país no tendría estos problemas.

Luego de que el FMI haya declarado como insostenible la deuda, Galiani expresó: “Hay una situación difícil en lo económico y social pero no creo que sea un desastre lo que dejó Macri y que bien llevado no se pueda sacar adelante". Incluso fue más allá al remarcar que a su juicio “no hubo una crisis generalizada en la Argentina".

En diálogo con Radio con Vos, el economista se diferenció del Fondo y se mostró sorprendido: “mi posición es la misma que tuve en el '18 y el '19. Yo estoy en el mismo lugar, lo que no entiendo es cómo cambian ellos así de un año al otro". Al mismo tiempo, adelantó que los bonistas “van a ir contra el FMI”.

"Claramente el FMI cambió la visión porque este gobierno plantea que no va a avanzar con el ajuste fiscal que estaba en el acuerdo”, añadió. A su vez, remarcó que “no aumentó en nada la deuda” porque el crédito tomado con el Fondo “se utilizó para pagar deuda"

“Si hubiera ganado Macri las elecciones estaríamos mejor. No habría ni riesgo de default. A los acreedores se les podría pagar. La deuda sería sostenible”, disparó quien fue el número dos del exministro Nicolás Dujovne.