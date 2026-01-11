Los socialistas franceses no votarán las mociones de censura del Mercosur

FOTO DE ARCHIVO

‍El Partido Socialista francés no votará a favor de dos mociones de censura presentadas por partidos ‍de la oposición de ⁠extrema derecha y extrema izquierda por el fracaso de Francia en el bloqueo del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, dijo el domingo su líder, dando un respiro al frágil gobierno del país.

"Sería absurdo censurar al gobierno por Mercosur", declaró Olivier Faure a BFM TV. El acuerdo de Mercosur, en el que llevan ‌trabajando 25 años, es un acuerdo entre ⁠la UE y el grupo ⁠de países sudamericanos de Mercosur.

Los analistas habían dicho la semana pasada que las posibilidades de aprobación de estas ‍mociones eran escasas, especialmente la presentada por la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), el mayor partido ⁠de la Asamblea Nacional, ya ‌que los partidos de izquierda nunca votan a favor de ninguna de sus iniciativas.

Aún así, las amenazas subrayan la cuerda floja política en la que sigue caminando el gobierno de Macron a poco ‌más de ‌un año de las elecciones presidenciales de 2027, ya que las encuestas muestran que el RN tiene posibilidades de ganar el año que viene.

LECORNU DICE QUE SU LUCHA ES POR ​LA ESTABILIDAD

El primer ministro, Sebastien Lecornu, no quiere ni la censura ni la disolución de la Asamblea Nacional, informó el sábado el diario Le Parisien.

Al mismo tiempo, su oficina anunció que había pedido al Ministerio del Interior que preparara unas posibles elecciones legislativas en las mismas fechas ‍que las municipales, el 15 y el 22 de marzo, en caso de colapso de su Gobierno.

"Que quede claro. No quiero ni la censura, ni la disolución. Mi lucha es por la estabilidad y para evitar ​el desorden", declaró Lecornu a Le Parisien.

"La moción de censura enviaría una señal dramática en un momento en el ​que buscamos el compromiso y un mensaje aún más dramático a la vista de la situación política ⁠internacional", declaró al diario, tras denunciar el viernes en un mensaje en X las "cínicas posturas partidistas".

