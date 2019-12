El presidente del Banco Central descartó que el dólar ahorro aumente la inflación

El nuevo presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó hoy sobre el futuro del dólar en Argentina con el nuevo impuesto: "El dólar turista o para ahorro nunca puede traer inflación".

Miguel Pesce se refirió al nuevo impuesto PAIS, que será del 30% si se aprueba la megaley para la compra de la divisa norteamericana para ahorrar y para pagar con tarjeta en el exterior. Lo hizo en El Destape Radio.

"Es mejor que hasta que mejoren nuestras exportaciones la gente veranee acá y gaste en pesos", afirmó Pesce sobre el impuesto que para comprar con tarjetas de débito y crédito en el exterior hará llegar al dólar de hoy a los 82 pesos, aproximadamente.

Sobre las tasas de interés, Pesce contó: "Los encajes están muy altos, así que vamos a bajarlos para liberar plata para el crédito. Cuando pueda reunir el directorio veremos de bajar la tasa. Pero no va a haber una baja de tasa sustancial. La tasa de interés el objetivo de largo plazo es que los que depositan en plazo fijo puedan protegerse de la inflación y ganar algo", dijo.

Se mostró confiado de cara lo que viene: "Soy optimista con respecto a la reducción de la inflación para el año que viene". Y contó: "No somos ortodoxos, no creemos que toda emisión se transforme en inflación. No creemos que la inflación sea exclusivamente un fenómeno monetario, tiene otros componentes".

Sobre su plan, Pesce agregó: "Hasta que volvamos a tener un buen nivel de exportaciones la única posibilidad es restringir la demanda de dólares o encarecerla. La otra posibilidad es endeudarse". Y le tiró al campo: "Nosotros exportamos alimentos. El campo no quiere suba de retenciones. Si nosotros ponemos un tipo de cambio alto suben los alimentos. Por eso solo suben los dólares que se usan para otras cosas".