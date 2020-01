El picate clásico entre River y Racing donde puede debutar el VAR en Argentina

El director de Formación Arbitral de AFA, Federico Beligoy, anticipó que desde la entidad madre del fútbol argentino se busca que el VAR se aplique en el país, en la Supercopa que medirá a River y Racing.

"Nuestra intención es que en el próximo partido oficial de la Supercopa haya VAR. No lo puedo confirmar porque tiene que llegar el día, pero estamos convencidos de que vamos a llegar", aseguró Beligoy.

El encuentro será una final única a la que accedieron la 'Academia', como campeón de la Superliga, y el 'Millonario', como campeón del torneo local. De implementarse, Argentina sería el quinto país de Sudamérica en utilizar la tecnología, luego de Brasil, Colombia, Paraguay y Chile.

En principio, el partido debería disputarse el próximo 23 de marzo, aunque aún no fue confirmada la fecha debido a que los compromisos por Copa Libertadores de ambos elencos podría obligar a una modificación. De esa manera, la AFA tendría una prueba previa al inicio de la temporada 2021/21 de la Superliga, cuando se pondrá en funcionamiento en todas las canchas de la Primera División.

"Cuando se inicie un torneo con VAR, todos los partidos lo tendrán, no podemos dar ventajas. Puede pasar que en Copa Argentina se use en octavos o cuartos", indicó Beligoy. Y enfatizó: "El VAR está más cerca. Ya no está en proceso embrionario. Se va a construir un centro VOR centralizado, que se va a monitorear todo, que sólo hay en cinco países de Europa, será el primero en Sudamérica. A eso apuntamos para que en agosto de este año tengamos VAR en Argentina".