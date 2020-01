El nuevo video de Ricky Martin: la historia de amor y el pedido por aborto legal que fueron tendencia en Twitter

Ricky Martin estrenó "Tiburones", su nuevo videoclip con fuerte contenido político y social. La protagonista es una joven que, de forma pacífica, se enfrenta a un grupo de policías intentando que dejen de lado sus cascos. La joven luce en su cuello el icónico pañuelo verde que busca la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, una de las luchas más importantes del feminismo en Argentina.

“Esta canción es una historia de amor en la que digo que ‘por ti nado hasta con tiburones’. Es una historia con la que mucha gente se va a identificar. Lo que he querido hacer con Kacho López, gran director de vídeos, es lograr una historia más universal y por eso quise venir a Puerto Rico. Es una canción y un vídeo que representa todas las miradas, todas las caras, como cuando nos unimos como pueblo. Es dejarte saber que por ti hago lo que sea, por ti nado hasta con tiburones. Es una balada como ninguna otra y mira que soy exigente con las baladas. Es mágica, honestamente”, expresó el cantante durante una rueda de prensa por el lanzamiento.

El pañuelo verde, que se originó como un símbolo para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito, fue adoptado por varios países. A su vez, es también un símbolo de revolución y de resistencia entre tanto odio y desinformación.

El video de "Tiburones" llega en medio de la cruda realidad que atraviesa la patria de Ricky Martin, Puerto Rico. Desde su cuenta de Instagram, el cantante se unió a los pedidos compartiendo un video. “Hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días donde hay niños, niñas, hombres, mujeres, literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso sin un techo”, relató.

Luego de que se descubriera que el gobierno local, encabezado por la gobernadora Wanda Vázquez, no distribuyó un almacén lleno de suministros destinados a las más de 5000 personas, el cantante expresó: “Sin estabilidad porque nada avanza, nada se concreta, hombres, mujeres, voluntarios del tercer sector, las empresas privadas, ellos están haciendo el trabajo que usted está obligada a hacer. A diario leo información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros”.

"Pero tengo buenas noticias, en el mes de noviembre vienen las elecciones y yo estoy seguro que el pueblo se rebelará más que nunca. Por eso gobernadora, hoy su renuncia es un asunto de conciencia pero para nuestro país sería un acto de justicia. Fuera Wanda", concluyó.