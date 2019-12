El nuevo titular de la Oficina Anticorrupción negó que vayan a "perseguir opositores"

El nuevo titular de la Oficina Anticorrupción, Felix Crous habló en El Destape Radio sobre los desafíos que tendrá durante su gestión: “La Oficina nunca fue cuestionada seriamente sin embargo cumplió algunas medidas importantes”. Asimismo, aseguró que realizó una gran gestión durante el gobierno de la alianza, cuando "cumplió medidas importantes y relevantes. Me toca a mi una parte que consistirá en volver a la normalidad y el desarrollo de normas que estandaricen buenas prácticas, entre otros".

“Yo no quiero ser auditor de la gestión de Laura Alonso. Si llego y encuentro algo obviamente haré lo que tenga que hacer”. “La última gestión de la Oficina Anticorrupción tuvo un sesgo”, agregó.

En declaraciones radiales, el hasta ahora fiscal afirmó: “Es un desafío asumir en la OA. Ni me imaginaba una designación de este tipo”, “La Oficina Anticorrupción es un lugar muy interesante, una de las instituciones más nuevas del Estado Argentino”.

Ante la nueva estructura de ese organismo, Crous subrayó: “El presidente me dio rango de ministro pero con independencia. Será un órgano del Poder Ejecutivo dentro del Ministerio de Justicia”, “Que la Oficina Anticorrupción tenga un sesgo más autónomo es muy práctico” y “Yo espero hacer una gestión donde nadie se acuerde de mí”.

En ese sentido, remarcó: “En las declaraciones juradas, además de los conflictos de interés, algunas de ciertos altos funcionarios se tienen que investigar de oficio”, “El rol principal de la Oficina Anticorrupción no es impulsar la acción penal, para eso están los fiscales y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, “Hablamos largamente con el presidente Alberto Fernández. Me dijo la idea que tiene de la Oficina Anticorrupción, que no es una mirada inquisitiva” y “Alberto fue muy enfático que su idea no es que la Oficina Anticorrupción persiga opositores. Que él no llegó a la presidencia para perseguir opositores”. “La idea es que la Oficina Anticorrupción sea querellante en los juicios pero solo para estar al tanto de cómo evoluciona e intervenir solo si se demora o pasa algo”, agregó.

En ese sentido, subrayó: “Tengo la política y se la voy a transmitir a los abogados de que todas las querellas continúen con la estrategia que traían en cada caso”, “Hay que eliminar la idea de que uno es un perseguidor de opositores”, “Si recibimos información de delitos cometidos durante el gobierno de Macri prepararemos las denuncias con la información posible y la presentaremos la PIA” y “Si recibimos información de delitos de este gobierno presentaremos la denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, como corresponde”.