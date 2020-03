El miedo de Luis D'Elía por el coronavirus: "Si hay un caso en la cárcel es una catástrofe"

El dirigente social Luis D'elia mostró su preocupación por el avance del coronavirus en la Argentina y la posibilidad de que llegue a las cárceles y consideró que lo "condenaron a muerte".

"Me condenaron a muerte. Con tres by pass, siendo diabético y con dos necrosis en el corazón, la jueza Namer me negó la prisión domiciliaria", apuntó D'elía en declaraciones a Crónica Anunciada, que se emite por FutuRock.

El dirigente, que está preso en el penal de Ezeiza, alertó que "si llega a haber un caso de coronavirus en el pabellón, va a ser una catástrofe sanitaria para toda la cárcel"

"Mi operación de corazon duró 14 horas, me salvé de milagro. La jueza me está condenando a muerte. A la jueza le estoy pidiendo que me salve la vida", insistió.

Además se refirió a su situación procesal y cuestionó que está "condenado sin condena firme" por una causa que "prescribió para 50 personas" menos para él". "Vengo con mucha fragilidad emocional y psicológica", indicó sobre su estado de ánimo.