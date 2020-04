El mensaje de Axel Kicillof a empresarios: “No vamos a permitir que se cierre una sola fuente de trabajo”

Ante la necesidad de mantener la provisión de alimentos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitó la fábrica de Dánica que había cerrado la semana pasada tras denuncias de desvinculaciones e incumplimiento en las condiciones de higiene. Tras el diálogo entre el Gobierno, el sector empresario y el sindicato, el sábado se reactivó la producción para, en plena crisis económica y sanitaria, mantener su funcionamiento. El Gobernador resaltó el rol del Estado para buscar soluciones a los conflictos y recordó que "hoy está prohibido despedir".

Frente a las denuncias, el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó las inspecciones correspondientes y dictó la conciliación obligatoria. Aunque la misma no fue acatada inmediatamente, tras conversaciones con las partes, el sábado 11 de abril la empresa reactivó su producción, que además resulta esencial en el marco de la emergencia sanitaria. Asimismo, se está tramitando en el Ministerio de Trabajo nacional un procedimiento preventivo de crisis para atender la situación de la compañía.

“Había un conflicto anterior, pero no estamos en condiciones de tomar ningún otro camino que no sea el diálogo y no se puede perder la posibilidad de seguir produciendo”, resaltó el Gobernador y remarcó que "es fundamental que no se pierda ninguna fuente de trabajo. Hoy podemos decir que la fábrica está funcionando, en producción, y hubo un compromiso de las dos partes de acercar posiciones y buscar un acuerdo".

Desde Lavallol, el mandatario remarcó que "la alimentación es una de las actividades esenciales y esta fábrica provee" de esos productos. Consciente de la dura realidad, el Gobernador reconoció que "han perdido parte de su clientela, pero han puesto toda la voluntad de seguir trabajando con la línea de consumo masivo".

Ante la prensa, Kicillof destacó que se avanzó en la solución del conflicto pero aclaró que la discusión seguirá en el Ministerio de Producción provincial, así como en el de Trabajo bonaerense y Nación porque "el rol del Estado es poder acercar posiciones entre empresarios y trabajadores para que la producción se expanda y ahora, por lo menos, continúe".

Consultado sobre la situación de los trabajadores, el Gobernador enfatizó que, a pedido del gremio, quienes conforman grupos de riesgo "van a poder quedarse en sus casas" pero la agenda de reclamos sigue abierta porque "la empresa no puede tener abiertas todas sus líneas de producción" debido al parate económico. "Hay que buscar una solución. Lo mismo vamos a hacer en todas las empresas de la provincia porque hoy está prohibido despedir", en referencia al decreto de necesidad y urgencia firmado por el Gobierno nacional.

Participaron del encuentro el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la ministra de Trabajo de la Provincia, Mara Ruiz Malec, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.