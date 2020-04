El INCAA, al rojo vivo: los números de una crisis económica que se nació antes de la pandemia

El informe de gestión que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) advirtió que “la emergencia económica que atraviesa la industria audiovisual es anterior a la emergencia sanitaria” y que la pandemia “no es peor que el déficit recibido”. El documento con la firma del presidente de la entidad, el cineasta Luis Puenzo y demás integrantes de la conducción del organismo, reveló que la administración “ya había cancelado gastos antes (de la pandemia) cuando nos hicimos cargo del déficit considerable que arrastraba el INCAA. Y la crisis nos obliga a hacerlo de un modo aún más drástico”.

“Asumimos sin Balance ni Memoria de lo actuado en el 2019. El primer arqueo de caja arrojó un déficit de 800.000.000 de pesos solventado con fondos no ejecutados en años anteriores, por lo que no hay reservas. El 29 de enero solicitamos formalmente una auditoría a la Auditoría General de la Nación, demorada por las circunstancias”, detalló.

Entre los datos duros surgidos a partir de la circulación del coronavirus se informó que “los ingresos al Fondo de Fomento provenientes de los espectadores se han reducido a cero, y los restantes ingresos son inciertos”. Desde el INCAA se consignó que “con los escasos fondos disponibles hemos pagado, entre marzo y lo que va de abril, anticipos de rodaje y a cuenta de subsidios por 162.000.000 y 380.000.000 pesos desde que asumimos, previa puesta en marcha de la nueva administración”.

La evidente crisis presupuestaria no empujará a la entidad a avanzar ahora en medidas para que las plataformas de streaming incrementen sus aportes al Fondo de Fomento. “Hemos dicho públicamente que el streaming y los cambios en los hábitos sociales, anteriores a la emergencia actual, deberían incrementar los ingresos al Fondo de Fomento con un impuesto razonable, simple y justo. Pero no en la emergencia. No coincidimos con que este sea el momento para impulsar la idea”, se expresó.

En clave reciente se informó acerca del acuerdo con el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina “para que el INCAA, en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del cine, ayude al sindicato a sostener su obra social durante los meses de abril, mayo y junio de 2020”. Y, por último, se comunicó “la convocatoria del Ministerio de Cultura para que el INCAA organice proyecciones de cine argentino para los enfermos leves, convalecientes o en aislamiento, en el hospital montado en Tecnópolis”.