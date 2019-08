El Gobierno vendió U$S 427 millones, pero no sirvió para contener al dólar

Pese a las agresivas ventas desde el Banco Central, el dólar volvió a escaparse y se disparó a $ 60,17 desde la relativa estabilidad en la que había operado hasta el lunes. La autoridad monetaria incluso obligó a las cerealeras a que liquiden billetes verdes para financiarse, pero tampoco fue suficiente. La presión cambiaria se fortaleció por la preocupación ante la enorme fuga de capitales y las dudas sobre cómo podrá mejorar la economía Mauricio Macri, quien no tomó ninguna política en esa línea, menos aún desde el inicio de la corrida.

El Central liquidó U$S 427 millones en una rueda que arrancó al alza desde el primer minuto de apertura. Entregó U$S 60 millones a nombre del Tesoro Nacional y desarmó reservas por U$S 367 millones en siete licitaciones.

En la última subasta, a las 14.57, sólo vendió U$S 14 millones de los U$S 200 que ofertó. Esto se debió a que “los operadores de bancos no aceptaron el valor de la divisa o que ya habían encuadrado sus posiciones en monedas extranjeras”, interpretaron desde la casa ABC Mercado de Cambios.

Hoy vencieron $ 255.489 millones de Leliq y el BCRA dejó sin renovar $ 55.076 millones. La mitad de estas Letras se usaron para atacar las reservas, ya que el Central vendió un total de U$S 427 millones de dólares a un promedio de $ 58,10, lo que equivale a $ 24.807 millones.

Mediante la Comunicación A 6765, esta mañana el organismo que preside Guido Sandleris les prohibió a los bancos entregarles créditos o desembolsos de préstamos en pesos a los grandes exportadores sin la autorización expresa del BCRA. Con esta medida, el economista del Central pretende que las cerealeras (y el resto de los jugadores importantes del área) liquiden parte de sus divisas si desean financiarse.

Es que con la devaluación se aplicó una rebaja de facto en las retenciones a los granos que Macri avaló, lo que impulsó a una aceleración en las ventas, pero que no implicó el ingreso de billetes, puesto que Cambiemos había eliminado esa obligación apenas llegó al Gobierno. Si bien esta medida tiene el potencial de crear un “rocío” de dólares, sin un apoyo desde el Poder Ejecutivo puede generar el efecto contrario y cortar la cadena de pagos si los exportadores se niegan a rematar algunos billetes.

El martes, la entidad rectora también había intervenido en siete oportunidades en la plaza y tampoco pudo contener el alza del dólar, que había subido un peso a poco más de $ 58. Hoy trepó otros dos pesos a $ 60,17.

Tras la enorme desconfianza que los mercados le evidenciaron a la capacidad de pago de Mauricio Macri luego de las PASO, la plaza cambiaria se había calmado cuando el candidato a Presidente con mayor apoyo en las urnas, Alberto Fernández, aseguró que $ 60 era una buena cotización. Ante esto, las pizarras de los bancos mostraron un billete a $ 57 por varias jornadas hasta este lunes.

No obstante, hubo una continua sangría en las reservas internacionales, que se hundieron U$S 8.836 millones. Los ahorristas, por su lado, extrajeron sus depósitos en dólares por ocho ruedas consecutivas después de las primarias, con lo que acumularon salidas de U$S 2.974 millones de los bancos.