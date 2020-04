El Gobierno ayudará a familias y a colegios privados en medio de la crisis del coronavirus

A partir del aislamiento obligatorio que derivó en la suspensión de las clases de manera presencial, las instituciones educativas privadas y las familias que deben pagar las cuotas, comenzaron a tener dificultades económicas. Por este motivo, el Gobierno garantizó una ayuda para ambos sectores.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con El Destape Radio, comentó que "el compromiso con las escuelas privadas es que se puedan diferir los pagos sin intereses hasta que las familias recuperen sus ingresos". Sobre este tema, Trotta contó que en el Gobierno "han recibido más de 1.200 mensajes de familias de colegios privados que no están en condiciones de pagar las cuotas".

Además, admitió que "hay muchas escuelas privadas que no están pudiendo sostener salarios y las estamos asistiendo". "Estamos viendo cómo podemos ayudar a las escuelas privadas que no tienen subsidios para el pago de los sueldos", sostuvo el ministro.

Durante la entrevista dijo que "aún no tenemos certeza de cuándo van a volver las clases" y que "no hubo por ahora ningún pedido de las provincias para que vuelvan". Igualmente, aseguró que "perder el año educativo no está en nuestros escenarios" y remarcó que "no se deja de dar contenidos ni estamos de vacaciones".

En ese sentido, Trotta comentó que en algunos países se propone "la eliminación de los recreos" para evitar la acumulación de niños en los patios y así reducir el riesgo de contagio de coronavirus.

También explicó que se están profundizando las herramientas para la educación a distancia y analizando con el comité de expertos como será la vuelta a las aulas. "Estamos trabajando para ver si en los lugares donde hay menos circulación del virus o en la ruralidad se pueda volver a las aulas", afirmó.