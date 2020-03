El editorial de Roberto Navarro sobre el daño del gobierno de Macri

El conductor Roberto Navarro advirtió sobre las graves consecuencias que dejó el Gobierno de Cambiemos en el país y aseguró que “el daño que hizo Macri es aún mayor de lo que la sociedad se ha enterado”. A su vez, explicó las dificultades que existen para salir de la recesión ya que la gestión anterior “cambió toda la estructura de las empresas y la familia”.

“Los resultados de la política neoliberal de ese plan de negocios que estuvo en Argentina durante los últimos cuatro años, se ve ahora más claro que nunca en todos los ámbitos. Estamos trajinando para negociar una deuda impagable casi todo en dólares y con vencimiento muy cercanos y hasta 100 años. Somos los mayores acreedores al Fondo cuando antes le debíamos cero al FMI”, puntualizó en su editorial el periodista en El Destape Radio.

Además, subrayó: “Tenemos que negociar parte de nuestra política económica con gente del Fondo, con acreedores que te aprietan y que van a condicionar seguramente la política económica argentina durante mucho tiempo, se va a intentar no caer en default”.

“Vamos a estar sufriendo la carga de intereses de la deuda durante mucho tiempo”.

Asimismo, explicó que “en el tema económico, para que la economía despegue, para que tengas una mejor vida, tengas más poder adquisitivo, para que vivas un poco mejor, hace falta modificar algo que dejaron estos tipos que es difícil modificar” y remarcó que “cambiaron toda la estructura de las empresas y la familia”.

Navarro expuso que durante la gestión del macrismo la estructura de costos cambió y “las empresas comenzaron a caer como moscas”. “En una familia que se gastaba antes el 20% del presupuesto en alimentarse, hoy gasta el 60%. Ahora gastan el 80% en comer, pagar tarifas y transporte ¿Con qué consumen el resto? ¿Con qué compran las cosas cotidianas que utilizamos para vivir?”, replicó.

“Nos cambiaron la estructura de costo para favorecer a tres o cuatro sectores como el agropecuario, los bancos, las petroleras, los peajes, las eléctricas. Ese cambio terrible que han hecho, hace que la gente no pueda consumir. Entonces no salimos de la recesión, no generamos empleo. Ese es el camino del neoliberalismo”, arremetió.

Para finalizar, el conductor de Navarro 2023 concluyó: Vamos a tardar mucho en salir peor lo que dejaron ellos es una especie de corsé de costo para la familia, para la empresa que no permite crecer y que no se consuma otras cosas y por lo tanto no vamos a salir de esta recesión en la que estamos”.

“El daño que hizo Macri es mucho mayor de lo que hasta ahora la sociedad se ha enterado”, sentenció.