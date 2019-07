El comentario machista de una periodista macrista contra Cristina

En medio de un álgido momento histórico en el que el feminismo se posiciona como uno de los principales temas de la agenda política y mediática, la periodista ultramacrista Laura di Marco se manifestó contra la expresidenta Cristina Fernández dejando relucir el machismo.

Hace algunas semanas medios oficialistas y funcionarios apuntaron contra la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos por denunciar en la presentación de su libro "Sinceramente" en La Rural, que ella es sistemáticamente criticada y denostada por ser mujer y además representar ideas opositoras.

Mientras que a ella le otorgan adjetivos machistas que apelan directamente a su condición de mujer y en ocasiones con un tinte sexual, a otras dirigentes del gobierno las relacionan con la "virginidad", la pureza y otras representaciones socialmente aceptadas para lo que correspondería ser "una buena mujer".

En esa línea, la periodista di Marco se expresó en el programa de TN de Alfredo Leuco y aseguró que el de Cristina es "un liderazgo masculino".

Tras equipararla con Elisa Carrió, afirmó que para ella se trata de un tipo de "liderazgo cocinado en la exclusión" y que es eso las convirtió en "violentas".

Frente a la pregunta de Leuco de si la construcción de poder de Cristina es una "herencia" de su marido, aseguró que "no hubiera llegado sin el puente que le armó Néstor Kirchner, incluso en lo económico".

"No creo que Cristina Kirchner hubiera llegado, él es quien dice 'ella es mi sucesora'. No es que hubo internas a lo Hillary Clinton donde que ella tuvo que sortear un montón de elecciones, no hubiera llegado sola", afirmó.