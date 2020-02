El análisis de Roberto Navarro sobre las últimas medidas del Gobierno

Roberto Navarro manifestó un comentario editorial en el que expresó su descontento con los recientes beneficios y la "impunidad" que gozan quienes llevaron adelante el saqueo económico y la persecución en los últimos cuatro años de macrismo.

"El día de la apertura de las sesiones ordinarias, Alberto va a decir que se van a revisar las tarifas. La verdad es que ya se están revisando y que ya hay una decisión de como va a ser el cuadro tarifario", advirtió el conductor de Navarro 2023, programa que se emite por El Destape Radio.

El periodista sostuvo que pasará algo "parecido a lo de los jubilados. Se va a ayudar a quienes menos tienen, y la clase media será la que pone la guita a los que menos tienen. Las tarifas van a subir un 20% promedio este año. Los que menos tienen no van a ver ningún cambio, pero la clase media va a pagar más".

"No se toca la plata del poder económico, cuando uno esperaba un recorte de esas tarifas, y la plata se redistribuye entre los trabajadores. Ese sistema de redistribuir entre los trabajadores o jubilados lo que hace es mantener a la sociedad pobre. Los que son muy pobres, pasan a ser pobres. Y los que son clase media, pasan al borde de la pobreza", afirmó.

En esa línea recordó el "lawfare" perpetrado en la gestión de Mauricio Macri, que no solo involucró la fuga de capitales y la concentración económica en los principales grupos de poder, sino que también llevó adelante una persecución judicial y mediática: "En Argentina no nos metemos con ninguno de los que se la llevaron. No nos metemos con el campo, con las energéticas, con los bancos. Y redistribuimos la escasez entre el resto de la sociedad".

"No nos estamos metiendo ni con los que se llevaron la guita, ni con los que hicieron la persecución para que los otros se llevaran la guita. Y mantenemos el status quo". Además, Navarro expuso la censura que sufrió en los medios en los últimos cuatro años y cómo buscaron callarlo por medios de juicios: "Majul, Lanata, Pepín Rodríguez Simón, me hicieron juicios para ver si nos podían fundir, una vez que nos independizamos".

Luego, el periodista mostró su descontento porque "en Argentina hay una mafia que organizó una persecución para transferir los recursos a cuatro atorrantes. Esos siguen con la guita nuestra, nosotros redistribuimos la miseria, y los culpables de la persecución salen por la televisión".

"A mi me da la impresión que el Gobierno está esperando un cambio en la relación de fuerzas, sentirse un poco más seguro para atacar a esos factores de poder. Tendrá miedo de que le pase lo de Evo Morales que lo volteen. Esas cosas no te las dice un presidente. Ahora, cuando veo que en vez de administrar la situación, se los engorda, se los hace crecer. Cuando veo que Clarín sigue teniendo las mismas prorrogativas, que no hay ley de medios, que se le da prioridad para darles información y primicias, que se pisa la pauta y dicen que no hay para nadie, cuando a Clarín no le importa la pauta, pero los otros medios se mueren de hambre, siguen echando periodistas, y eso es beneficiar a Clarín", sintetizó.

Para concluir, Navarro disparó, contundente: "Una cosa es no avanzar porque no da la relación de fuerzas, y otra es engordar al enemigo. La redistribución de la miseria nos va a dejar a todos en la miseria. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Y los huevos que hay que romper son los de (Héctor) Magnetto".