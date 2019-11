Nancy Dupláa, con una crítica explosiva al macrismo: "Les molesta que el negro vaya a la universidad y piense"

"Fueron años de opresión y de vivir de una manera con la que no soñé nunca y me afectó desde lo emocional. Cuando uno es empático con el otro y le importan todos los que pudieron ascender y progresar vive contento. Yo no puedo ser feliz si hay gente que no lo es", declaró Nancy Dupláa en un mano a mano con Dady Brieva atravesado por la coyuntura política.

"¿De dónde viene el anti peronismo acérrimo?", indagó el conductor, afín de despejar la cancha para que la actriz se explaye. Firme a sus ideales, Dupláa contestó: "del no compartir lo que ellos solos (las élites) pueden tener por potestad propia. No quieren compartir con la mayoría el estándar de vida que llevan. La semana pasada nos pasó de ir con Pablo a un Hotel en Puerto Madero y cruzarnos con una señora que nos dijo “mira a estos dos”, desprestigiándonos. Como diciendo “no pertenecen acá”. A mi no me importa nada, fui con todo y le contesté. No me parece justo que alguien me diga que no puedo acceder a darme un gusto". A su vez, agregó a la idea una sentencia contundente: "en el fondo molesta que el negro vaya a la universidad y piense. Les molesta la conciencia popular".

En otro momento clave de la charla, Dady Brieva quiso abordar las famosas operaciones mediáticas y como impacta eso en la imagen personal del artista. En un intercambio veloz, la actriz se sinceró ante el conductor mencionando que siempre tuvo la necesidad tremenda de decir la verdad y no aparentar; y eso le trajo muchos problemas. "Entiendo a quienes se guardan por miedo a perder su fuente de ingresos. Mi forma de ver la actuación como trabajo es especial: yo puedo prescindir de él y dedicarme a otra cosa", concluyó.

"Lo que viene ahora no va a ser fácil. Se tiene que ir a fondo con los poderosos y con las grandes corporaciones. Macri se va, pero estos grupos quedan. Acá entra en acción el laburo del peronista, que siempre cuesta porque busca cambiar las cosas con un poder establecido. Y Alberto lo que trae es eso, una nueva metodología de trabajo: es un hombre de la política, que la discute y quiere hacer las cosas bien", expresó Nancy Dupláa como una conclusión positiva a una charla de declaraciones explosivas.