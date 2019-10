Dólar hoy: superó los $ 63, alcanzó un nuevo récord histórico y el Banco Central desperdició casi U$S 400

En el marco de una semana volátil para el mercado cambiario, el dólar se volvió a disparar y alcanzó un nuevo récord histórico: $ 63,34. A pesar de la intervención del Banco Central (BCRA), el tipo de cambio no parece tener techo en la antesala a las elecciones.

De acuerdo al promedio estimado por la autoridad monetaria dirigida por Guido Sandleris, la moneda estadounidense cotizó a $ 58,93 para la punta compradora y $ 63,34 para la vendedora. De esta manera, la divisa trepó 97 centavos respecto al día de ayer.

El Central volvió a poner en marcha las subastas de divisas para abastecer al mercado frente a la fuerte demanda y adjudicó US$ 346 millones, pero no evitó el incremento. En tanto, el dólar mayorista tocó su nivel más alto desde las PASO y se ubicó en $ 59,45 tras ganar 45 centavos frente al miércoles. El volumen de negocios concretados creció de manera significativa y llegó a U$S 1.004,396 millones.

En paralelo, el dólar blue volvió a cotizar en alza y llegó a ser ofrecido a $ 70 en el circuito financiero informal del microcentro porteño y estira así la brecha con el valor oficial.

Por otra parte, el BCRA subastó $ 77.405 millones en Letras de Liquidez (Leliq) a una tasa promedio del 68,002% anual, frente a un rendimiento del 68,004% de la colocación anterior. Las tasas mínima y máxima para la segunda licitación se ubicaron en 68% y 68,01%, respectivamente, para las letras a siete días de plazo.

La tasa de referencia diaria de las Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria, se fijó en 68,003% tras la absorción de $ 156.150 millones. Así, se dejó sin renovar más de $ 39.000 millones y en la semana se llevan acumulados $ 208.000 millones.