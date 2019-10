Confirmada la renuncia de Juan Antonio Pizzi, San Lorenzo busca nuevo entrenador y entre las prioridades del club que conduce Matías Lammens se encuentran Diego Dabove y Néstor Gorosito, los DT de los equipos de Sergio Massa y Alberto Fenández.

A pocos días de que Lammens, Alberto y Massa participara de las Elecciones 2019 en la lista del Frente de Todos, el dirigente del 'Cuervo' tendrá que tomar una decisión que de alguna forma toca a sus compañeros políticos. Esta claro que tanto el presidente como el diputado electo están enfocados en la transición de gobierno y el tema futbolístico no genera conflictos, pero sí podría provocar alguna chicana deportiva en las reuniones.

El momento de Dabove en Argentinos llama la atención de propios y extraños. El ex arquero asumió a comienzo de año con el 'Bicho' complicado en el descenso y no pudo evitar el último lugar de la Superliga, no obstante, su trabajo llevó al equipo a ser semifinalista de la Copa de la Superliga y a ser puntero en la nueva temporada del torneo local.

MÁS INFO ¡Riquelme ya se entrena para su despedida!

Por su parte, Gorosito es un histórico del 'Ciclón', donde jugó en tres etapas distintas y al que ya dirigió en la temporada 2003/2004, que además viene de asombrar a todo el fútbol argentino con la remontada que consiguió con Tigre. Si bien el equipo del que es hincha Massa no pudo evitar el descenso, su raíd final fue impresionante y además consiguió la Copa de la Superliga.

Desde ambos equipos esperan que San Lorenzo respete la premisa de no ir a buscar un técnico que tiene contrato vigente, pero nadie puede garantizarlo por el momento.

En declaraciones al portal Doble Amarilla, desde el entorno de Alberto aseguraron que esperan que Lammens "no sea tan desleal con su jefe político”.

Por detrás de estas primeras opciones en el 'Cuervo' también evalúan a Hernán Crespo, que dejó Banfield hace poco tiempo debido a la falta de buenos resultados, y Ariel Holan, de último paso por Independiente.