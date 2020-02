Deuda: las razones por las que el gobierno de Alberto Fernández postergó el pago del bono AF20

En el marco del proceso de renegociación de la deuda externa, el Gobierno postergó el pago del bono dual AF20 hasta septiembre. Luego de ofrecer un canje para aplazarlo hasta 2021, los tenedores del título se negaron a plegarse a la estrategia del Gobierno con la ambición de recibir el monto total.

Dese hace semanas se rumorea que la posición argentina será estirar el pago de vencimientos de deuda por hasta cuatro años. En ese contexto, este jueves vencían $ 94.000 millones devenidos de la rubricación del bono dual AF20 -un título emitido por el macrismo en 2018- el cual se fijó bajo la evolución del tipo de cambio, que se devaluó profundamente en 2019. De esta manera, un trato diferencial para estos bonistas podría generar algún tipo de "condicionamiento" a la hora de negociar con el resto de los acreedores.

En ese marco de situación, el Ministerio de Economía fue contundente al argumentar la postura de no erogar fondos hasta el 30 de septiembre para el pago de capitales:"Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente". Al tiempo que agregó: "Quien participó del canje posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar".

El canje en cuestión fue ofertado la semana pasada. La cartera que conduce Martín Guzmán recibió 99 ofertas por un total de U$S164 millones de los vencimientos por U$S 1637 millones que debe enfrentar el 13 de febrero. Es decir, de los $ 105.000 millones que debía desembolsar, ahora restan unos $ 94.000 millones.

"Hubo cooperación de tenedores locales pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento. Por el contrario, lo que expresaron tales fondos es que para ellos este instrumento es un bono en dólares, y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda", sostuvo el comunicado de Economía.

Por ende, desde el Gobierno entendieron que aquellos que trataron al AF20 dual como un bono en dólares "recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares", mientras que "quien busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos, recibirá un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimientos en pesos".