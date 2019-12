Destinos de Brasil que no podés dejar de visitar

1. Río de Janeiro

Se trata de una de esas ciudades que podés visitar en una escapada de pocos días o elegir como destino para veranear cada año. Lo mejor es que constantemente salen ofertas de vuelos para visitar Río y las actividades son de lo más variadas. Para que puedas organizar tu viaje, las playas y zonas de hospedaje más recomendadas son Ipanema -uno de los barrios más exclusivos de Río- y Copacabana, una de las más turísticas de la ciudad. Si te gusta la vida nocturna, te recomendamos darte un paseo por el barrio de Lapa. Es ideal para escuchar música tradicional en vivo. Además no podés dejar de sacarte la foto en las típicas escaleras coloridas de Selarón que caracterizan a este popular barrio de Río de Janeiro. Pero no todo es playa: el parque Lage, el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, el imponente estadio Maracaná, el Parque Nacional de Tijuca y el Monasterio de Sao Bento son otros de los principales atractivos que no podés dejar de visitar.

2. Florianópolis

También conocida como “Floripa”, es la capital de Santa Caterina y se encuentra entre los destinos más elegidos por los argentinos para veranear. Se trata de una isla con playas de primer nivel: las del norte tienen aguas cálidas y las del sur son más rocosas, pero no por eso menos increíbles. Si todavía no tenés tus pasajes de avión a Brasil, pero lo que buscás son buenas playas, en Florianópolis está la respuesta. Estas son algunas de las más visitadas: Playa Cavasneiras: ubicada al norte de la isla, es una de las más tranquilas. El agua de poco oleaje la convierte en una de las ideales para veranear con chicos pero también ofrece una vida nocturna muy divertida. Playa Brava: Justamente a la inversa. Esta playa es conocida por el fuerte oleaje y es de las más elegidas por los amantes del surf. Barra da Lagoa: aguas cristalinas con todo lo que necesitas para una excelente estadía: restaurantes, bares, actividades acuáticas y senderismo. Playa Campeche: para muchos se trata de la mejor playa de Florianópolis y uno de sus principales encantos es la isla que lleva su nombre y se encuentra a unos pocos minutos en lancha de la costa.

3. Salvador, Bahía

Esta ciudad brasileña no solo es de las más pobladas del país sino que es de las más ricas en lo que a historia se refiere. Sus atractivos turísticos son absolutamente recomendados y sus playas no se quedan atrás. Así que si estás planificando unas vacaciones en Brasil, esta ciudad es casi una visita obligada. Cuando caminamos por el centro histórico del Peleourinho, declarado patrimonio de la humanidad, ya comenzamos a sentir esa magia presente a lo largo y ancho de todo Salvador. Vas a encontrar playas de agua cristalina en pleno centro de la ciudad y una amplia oferta gastronómica de primer nivel. El lago de los dioses, el Faro da Barra, el tradicional Elevador Lacerda para obtener una vista panorámica de la ciudad y realizar un paseo por Ponta de Humaita son algunas de las ideas perfectas para disfrutar al máximo de la capital de Bahía. Estas son solo algunas de las ciudades principales que podés visitar en Brasil, pero hay islas y ciudades para una vida entera de vacaciones. Las playas cariocas y la magia que solo se vive en Brasil te están esperando. ¿Qué esperás para programar tu próximo viaje?