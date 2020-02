Diego Maradona fue tendencia en las redes sociales luego de cruzar a Juan Román Riquelme antes de su regreso a la cancha de Boca Juniors. Sin embargo, el técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata fue por más: lejos de calmar las aguas, 'Pelusa' destrozó a Mario Pergolini y aseguró que "no sabe lo que es una pelota". ¿Qué dirán los hinchas del 'Xeneize' tras sus declaraciones?

Luego del triunfo en Copa Argentina, ante Sportivo Barracas por 2 a 0, Maradona tomó la posta nuevamente y se expresó sobre el controvertido homenaje que le realizarán en La Bombonera. Claro, en la última fecha jugará ante el elenco azul y oro en una jornada clave por no descender.

"PERGOLINI NO SABE LO QUE ES UNA PELOTA"#CentralFOX | Diego Maradona habló sobre el triunfo de Gimnasia por Copa Argentina y anticipó su visita a la cancha de Boca: "A la Bombonera y a la gente de Boca la respeto". pic.twitter.com/hIrNlTCV6I — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 26, 2020

"Yo no necesito encuestas. Hay mucha gente que pasás el Río de la Plata y no lo conoce ni la familia. Para ser dirigente hay que tener un poco de estudio. Pergolini no sabe lo que es la pelota. Lo agarro con el reglamento y no sé si lo sabe leer", manifestó el 'Diez', en rueda de prensa. Boca sigue en llamas.