Denunciaron a Ergün Demir por violación, lesiones y amenazas

Este viernes se conoció una denuncia contra Ergun Demir por amenazas, lesiones y violación. "Terminé al borde de la muerte", describió la mujer.

El actor saltó a la fama mundial por su participación en la novela turca Las Mil y Una Noches, un éxioto que lo trajo a Argentina para convertirlo en una figura en el Bailando por un Sueño.

Pero ahora, su expareja aseguró que durante su relación, entre diciembre de 2016 y marzo de 2018, sufrió violencia de género y violencia sexual.

"Yo le realicé la primera denuncia el año pasado por violencia de género, y relaté todos los hechos que había vivido con él. Todavía estaba bajo una manipulación psicológica de la que me costó muchos meses salir, mientras fui despertando y dándome cuenta, yo relataba los hechos tal cual me habían pasado. La psicóloga que me atendía me iba diciendo diferentes cosas que yo me fui dando cuenta mientras en la relación estaba todo naturalizado porque era una tortura psicológica. Yo terminé desgastada físicamente, porque la tortura psicológica me llevó a tener manifestaciones físicas muy importantes, más allá de cosas que yo fui descubriendo, pastillas que me daba, todas las cosas que relaté en la denuncia", comenzó a relatar M.d.C.

Y continuó: "Cada una de las causas van a ir encuadradas dentro de lo que me digan los abogados, porque yo las denuncias ya las hice. Hoy hice esta por violación, y ahora me van a llamar a ratificar la denuncia y a declarar".

La joven aseguró que comenzaron su relación el 11 de diciembre de 2016, un día después de su cumpleaños.

"Había venido mi familia de Córdoba, estaba parando en el hotel donde él estaba, y yo caí circunstancialmente. Me preguntó qué hacía en las vacaciones, una charla de cinco minutos, empezamos una relación telefónica y en Nochebuena fue por primera vez a mi casa a conocer a mi familia. Se fue al otro día a hacer temporada a Las Grutas y toda la estrategia, la manipulación, fue durante los dos meses que él estuvo allá. El 2 de marzo volvió de Las Grutas y se fue con los bolsos a vivir a mi casa”, recordó.

"Al principio yo todavía no estaba con ese lavado de cerebro, me fue llevando, entonces yo decía: 'Guau, es un hombre encantador' Me cantaba canciones, tenía un trato súper cordial, hacía el amor como una persona normal. Pero después de a poquito un día fue: 'No uses más el teléfono, ¿para qué vas a mirar televisión?', y en esas charlas él me llevaba a confundirme y a manipularme psicológicamente", describió.

“Mi casa era un terreno perfecto porque vivía sola, no dejaba entrar a nadie, me fue aislando de todo. El tema de la perversión eran como premios castigo: me hacía hacer como un baño ritual de rodillas en mi bañera, y me vestía con su ropa. Y esos días que me ponía su ropa y se veía él frente a él, digamos, me hacía dormir en su cuarto a su lado, para eso me hacía hacer todo ese ritual. Y en mi habitación, que él llamaba ‘El cuarto del pecado’, era la que utilizaba y solamente entraba cuando venía a abusar de mí. Era tremendo porque se transformaba, era una persona fuera de sí en ese momento, y al otro día era una persona normal”, contó.

Y profundizo´: "Él todas las noches se quedaba chateando con mujeres, vaya a saber lo que hacía. Se calentaba con mujeres, irrumpía en mi cuarto, yo durmiendo a las cinco de la mañana, lo veía aparecer desnudo y me agarraba como si fuese un trapo: 'Vení acá', y me violaba".

"Escribí un libro respecto a eso, contando la historia de dos personajes ficticios y dando a conocer el fenómeno que me hicieron descubrir los profesionales. Relato un par de hechos que me habían sucedido, pero nunca lo había dicho con la palabra violación. Si bien en el texto estaba, yo siempre pienso en mi familia, en mis padres, que tengan que escuchar. Son muy tristes las penurias y las cosas humillantes que viví", comentó la escritora, autora dellibro Gaslight.

"Mamá y papá (de 78 y 85 años, respectivamente) fueron manipulados igual que yo, y eso me duele mucho. Más allá de abusar de mí, abusó de todo el mundo. Yo no vi a mis amigos un año, vivía por y para él, las 24 horas, no podía hacer otra cosa más que lo que él me decía, pero siempre bajo el encanto de la seducción. Porque me dicen: '¿Cómo no te diste cuenta?' Por eso explico lo del Gaslight, ese abuso emocional te hace dudar de tus percepciones hasta volverte loca, literalmente", concluyó en una entrevista con Infobae.