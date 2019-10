Debate 2019: Roberto Navarro disparó contra los moderadores y develó que "son los periodistas que reciben pauta por un blog"

Roberto Navarro estalló contra la elección de los moderadores del debate presidencial: "Es un papelón y es una muestra de que nada cambió que todos los periodistas sean macristas", afirmó en la radio.

El periodista en su programa Navarro 2019 en El Destape Radio arrancó: "La pauta publicitaria es algo que existe prácticamente en todo el mundo y es una forma de que el Estado garantice que haya medios de comunicación y el derecho a la información como una de las bases de la democracia". Y añadió: "Mientras la pauta va a los medios hegemónicos está todo bien. Cuando la pauta va a alguna pyme o algún medio que no está ideológicamente a favor, María O'Donell te hace un libro".

Navarro siguió: "Y después hay gobiernos que dan plata en negro. Una cosa que enojó rápidamente a los medios con Néstor Kirchner fue que Duhalde daba unos sobres muy grandes que llegaban el día 5 y el día 20 a los periodistas. Y una de las primeras cosas que reclamó Jorge Lanata es que llegó el 20 y no le había llegado la plata. El tipo estaba enojadísimo".

Y denunció: "Ahora esta gente entonces, porque ellos son mucho más sofisticados que Duhalde, hizo los blogs. Le dijeron 'abrite una página, no tenés que tomar ningún empleado, no tenés que difundir nada y nosotros te ponemos una pauta ahí'".

Con sorna, Navarro manifestó: "Entonces cuando tuvieron que decidir quiénes hacían el debate dijeron 'fijate el listado que tenemos de los blogs y ponelos a esos que son mis amigos'. Para no equivocarse. Entonces buscaron a los que tienen los blogs, que son gente que recibe dinero ahí, sin dar nada".

Sobre si le hubiera gustado ser parte del debate, Navarro fue contudente: "No me hubiera gustado moderar. No me parece un trabajo periodístico. No tenés una repregunta, no tenés laburo de periodista".

"La demostración de que el debate es en vano es cuando en 2015 Macri nos mintió en ese debate", contó. Y cerró: "Es un papelón y es una muestra de que nada cambió que todos los periodistas sean macristas. Yo los desafío: vayan a buscar a ver cuál de estos no tiene un blog que recibe pauta sin hacer nada. Son los periodistas del blog a los que pusieron".