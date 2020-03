Darán de alta al primer infectado de coronavirus en el país

Después de una semana, el primer infectado de coronavirus en el país será dado de alta el viernes. El hombre de 43 años se había contagiado en Italia y fue atendido en una clínica de Palermo.

La noticia fue confirmada por Daniel Ferrante, Subsecretario de Planificación Sanitaria del Gobierno de la Ciudad en una entrevista con C5N. Se trata de Ariel -su apellido nunca circuló- y había regresado en el inicio de marzo a Milán, Italia.

En los últimos días, el paciente había hablado con diversos medios y sostuvo: “Estoy bárbaro. Me siento re bien. Faltan unos días, pero sé que va a estar todo bien. Me levanto bien, los controles me dan bien”.

Hoy, otros 10 casos de coronavirus fueron confirmados, por lo que la cifra de infectados ya llega a 31, y tres de ellos se contagiaron en el país tras estar en contacto estrecho con personas infectadas que habían viajado al exterior.

Según confirmó el Ministerio de Salud de la Nación en un comunicado, se trata de diez personas de las provincias de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y de la Capital Federal.