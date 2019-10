A la espera de la inminente salida del presidente Mauricio Macri, se abrieron especulaciones sobre el futuro del mandatario saliente. De momento, el presidente de Boca juniors, Daniel Angelici, descartó un posible desembarco al club de La Ribera y anticipó su continuidad en la política.

En una entrevista al diario deportivo Olé, Angelici sentenció: "A mí me encantaría, pero eso no tiene ninguna posibilidad porque hablo con Mauricio seguido y el me expresó que es una etapa hermosa de su vida pero que es un ciclo terminado". Además, adelantó que probablemente seguirá ligado a la política.

Respecto a esto último, Angelici remarcó que no sabe "que va a ser de la vida de Macri", pero deslizó: "Supongo que se tomará algunos días de vacaciones y desde el año próximo tendrá un compromiso con el 40% de los argentinos que lo han votado, ser el líder de la oposición".

Por su parte, Angelici dejará de ser presidente de Boca en diciembre y se especula con que Christian Gribaudo sea el representante del macrismo en las próximas elecciones de diciembre.