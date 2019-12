Cuánto dinero le queda a River por la venta de Exequiel Palacios al Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen llegó a un acuerdo con River Plate por la compra del mediocampista Exequiel Palacios, una de las figuras del equipo de Marcelo Gallardo.

El club alemán pagó la suma de 24.100.000 de dólares por el 100% del pase del volante que también juega en la Selección argentina, una transacción que llena las cuentas del 'Millonario'.

No obstante, tras deducciones y porcentajes derivados por la transferencia, la entidad que preside Rodolfo D'Onofrio se quedará con 18 millones limpios, un monto más que alto para el mercado local.

Tan alta es la suma, que el pase se convirtió en uno de los cinco más altos de la Superliga, debajo de los de Sergio Agüero (al Atlético Madrid); Lautaro Martínez (Inter de Milán); Fernando Gago (Real Madrid) y Ever Banega (Valencia). “Estoy muy contento de llegar al Bayer, a un club que se ha vuelto la casa de muchos jugadores de Sudamérica”, sostuvo Palacios.

En tanto que su nuevo compañero y ex River, Lucas Alario apuntó: “Creo que le puede venir muy bien al equipo, es un jugador importante. Primero tiene que adaptarse, no es fácil, me ha tocado a mí. Somos muchos sudamericanos, es un punto a favor, lo podemos ayudar. De a poco se va a ir acomodando a la liga y el país. Ojalá lo podamos disfrutar el mayor tiempo posible”.