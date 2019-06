Cristina salió a denunciar la "persecución política a opositores" tras un nuevo procesamiento de Bonadio

La expresidenta Cristina Kirchner salió rápidamente a cruzar al juez Claudio Bonadio luego de un nuevo procesamiento y compartió un video del Papa Francisco con un claro mensaje contra la persecución judicial a los opositores.

"Imprescindible documento de Francisco sobre democracia nominal y el rol del Poder Judicial", escribió la senadora, en su cuenta de Twitter, para luego añadir un video del referente de la Iglesia Católica en el que denuncia a los jueces que atentan contra la democracia a través de la Justicia.

En el video, Francisco afirma: "Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarle mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare ademas de poner en serios riesgos la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los estados es fundamentar detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas".

4 de junio en Roma. Imprescindible documento de Francisco sobre democracia nominal y el rol del Poder Judicial.



En este link están sus palabras frente a jueces de Latinoamérica. https://t.co/Ln7Yk2aVXf — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de junio de 2019

Imperdibles 59 segundos de Francisco hablando de la manipulación del Poder Judicial con fines de persecución política a opositores. pic.twitter.com/TWB9YSW3xt — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 6 de junio de 2019

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue nuevamente procesada hoy por el juez Claudio Bonadio. La decisión del magistrado alcanzó a la ex mandataria y a un grupo de más de cien personas entre ex funcionario y empresarios.