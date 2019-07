Cristina Kirchner: "Me tiene preocupada la campaña sucia y muy violenta del Gobierno"

Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en el estadio del Boxing Club de Río Gallegos, a poco menos de un mes de las elecciones provinciales, que en Santa Cruz coincidirán con las PASO.

Se trató de la cuarta presentación del libro. En esta ocasión, una de las más emotivas ya que se llevó adelante en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, lugar de nacimiento del difunto Presidente, Néstor Kirchner.

La presentación comenzó cerca de las 15:20, acompañada por el periodista y escritor, Marcelo Figueras, Cristina habló del actual contexto político, económico y social.

La gobernadora Alicia Kirchner, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, y el sindicalista petrolero Claudio Vidal, los tres candidatos del Frente de Todos para la gobernación de Santa Cruz, se cuentan entre los 1.000 invitados especiales.

Cristina habló sobre la agresividad del gobierno: “Me preocupa la campaña sucia y la agresividad por parte del gobierno, me tiene preocupada porque eso pasa cuando mentiste mucho y tenes que ocultar lo que mentiste”.

Además defendió a La Cámpora y al precandidato a gobernador, Axel Kiccillof: “Te dicen que son jóvenes narcotraficantes, que es marxista o comunista, es decir genera prejuicio y eso ha generado violencia sobre las personas en las que se ejerce ese prejuicio” expresó la candidata vicepresidenta del Frente con Todos.

“Enfrentan ahora una campaña donde ya no pueden dar promesas. Hicieron lo contrario, te sacaron las cosas buenas y te dejaron las malas, eso no son promesas, esas son mentiras” dijo Cristina. Y agregó: “Yo creo que todo eso ha generado esa campaña sucia de atacar. Si vos lo pensás racionalmente, que otra cosa que campaña sucia y violencia pueden hacer ¿Qué pueden ofrecer o mostrar? Nada”, enfatizó la ex Presidenta.

Cristina también habló del reciente acto de Macri en Córdoba, donde al finalizar le pusieron un tema de Rodrigo Bueno con una letra sugerente donde hablan del engaño y mentiras: “Cuando se dan cuenta de la letra del cuarteto, es la asunción dirían los sicólogos…hay que verlo, son unos minutitos imperdibles. El cuarteto parece hecho para ellos”.