Cristina Kirchner aseguró que es víctima del Lawfare y advirtió: "Tengo la condena escrita, pero me absolvió la historia”

La expresidenta y actual vicepresideta electa, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este lunes, en el marco de un estricto cerco periodístico decidido por el TOF 2 que impidió la televisación de la audiencia, en el juicio conocido como de la "Obra Pública" en Santa Cruz. Durante su ponencia, que se extendió por más de 3 horas y media, se dedicó a cuestionar con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial al Lawfare que se desató en el país, impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en complicidad con un sector del Poder Judicial y los medios de comunicación concentrados. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, afirmó sobre el final de su testimonio. Cuando ya estaba retirándose de la sala de audiencias, el presidente del TOF, Jorge Gorini, le preguntó si iba a responder preguntas: “Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, le espetó, en un cierre que explica la intención del tribunal de evitar que se transmitiera la declaración. Tal fue el conflicto que hasta en la sala de periodistas se cortó la imagen de la audiencia desde las 12 del mediodía y solo pudo escucharse el audio del proceso.

La vicepresidenta electa, que comenzó a declara a las 10, puso en contexto político su situación judicial. Dijo que el Lawfare se instauró para volver a implementar un modelo de país neoliberal. “Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, había que traer de vuelta al FMI. Para traerlo había que convencer que el que le pagó era un chorro y que vino solamente a la presidencia a robar y saquear al país. Eso lo hicieron. Y por eso estoy sentada acá”, señaló.

En varios pasajes de su testimonio, la expresidenta cuestionó al juez federal Julián Ercolini, quien impulsó la causa por la supuesta corrupción en la obra pública en Santa Cruz, con la que se persiguió a ella “y a mis hijos”. Lo definió como quien “provocó que mi hija se enfermara” y “un juez mutante”. “Cambió el gobierno y cambió Ercolini (de postura). Por eso le digo ‘el mutante’”, explicó. Es que Ercolini tuvo posturas disímiles en denuncias similares sobre la obra pública en Santa Cruz y avanzó decididamente contra Cristina una vez que Macri asumió la presidencia.

También dedicó definiciones como “corsarios judiciales” a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes actuaron en la instrucción de esta causa.

A la hora de fustigar la dinámica de los tribunales federales de Comodoro Py dedicó un apartado al presidente de la Cámara Federal porteña, el tribunal de alzada en el edificio de Retiro. “La doctrina Irurzun fue diseñada en la mesa judicial del gobierno que se va”, dijo respecto a la doctrina por la cual ex funcionarios kirchneristas investigados debían ser detenidos porque podían obstaculizar la pesquisa en cuestión.

Martín Irurzun también está al frente de la DAJUDECO, la dirección que tiene a cargo las escuchas judiciales. Y también fue interpelado por la expresidenta cuando recordó que “nunca se filtró una letra de una escucha” cuando las interceptaciones estuvieron bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, esto es, bajo supervisión de la fiscal Cristina Caamaño, en la gestión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, durante la gestión kirchnerista. Como contraposición mencionó cómo se expusieron sus diálogos con Oscar Parrilli en los medios de comunicación oficialistas. “¿Eso no es persecución, no es Lawfare?”, se preguntó.

Algunos de los pasajes más destacados de la audiencia fueron los siguientes:

Juicio de la Obra Pública

“Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción en la Obra Pública. Lawfare puro”.

Ercolini y Bonadio

"Tengo una suerte para los sorteos, siempre me tocan Bonadío y Ercolini".

El alquiler

“Los fiscales (Pollicita y Mahiques) dicen que el retorno de las obras públicas que hacía Lázaro Báez en Santa Cruz se pagaba a través del alquiler del hotel Alto Calafate. Y dicen que las obras fueron por $16 mil millones y los contratos por $20 millones (por cinco años). Bastante idiotas para ser delincuentes”.

Allanamiento

Respecto al allanamiento que hizo el juez Claudio Bonadio en su casa, afirmó: “Llama la atención que un allanamiento como nunca le hicieron a nadie, se haya extendido por 3 días y transmitido a lo largo y ancho del país. Rompieron mi casa. ¿Cómo defienden la integridad? Se puede allanar pero no llevarse lo que no corresponde. O que entren a la casa de mi hija que estaba con sus beba para no se sabe qué”.

Persecución a peronistas

Respecto a la persecución judicial, dijo: “Esto pasa en la Argentina y siempre contra los peronistas. Siemprre. En el pasado y en estos últimos 4 años. Nunca vi que le hayan allanado la casa a (Federico) Sturzengger o a (Fernando) De la Rúa por el megacanje. Siempre le digo a Florencia. ‘Imaginate si Perón y Evita hubieran tenido hijos. Si a ella le hicieron lo que le hicieron muerta, imaginate con los hijos’. Todo peronista que tiene plata es corrupto. Si no sos peronista y sos multimillonario, por el juego, por comisiones de la deuda externa, se presume honesto. Si sos peronista seguro sos corrupto. La presunción es de culpabilidad”.

Lázaro Báez

“No soy amiga de Lázaro Báez. Nuca fui amiga de Lázaro Báez. Pero no voy a tolerar que se diga que porque es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en al dictadura. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista”, añadió.

La grieta

En otro pasaje de su extensa y vehemente declaración, se refirió a la supuesta “grieta” que divide a los argentinos: “Que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos, de trabajadores que se quedaron sin trabajo, de empresarios que cerraron sus empresas, de gente que duerme en la calle. Qué grieta!”.

La OA y la UIF

"El Gobierno utilizó a la Oficina Anticorrupción y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para impulsar las causas judiciales".

La sucesión

“El dinero de la sucesión que tenía mi hija no estaba paraísos fiscales sino en un banco nacional. Y pudo explicar todo por eso no tiene una causa por lavado”, dijo sobre los dólares que tiene embargados Florencia Kirchner. “No me encontraron en Seychelles ni en Panamá Papers porque todo está en nuestras declaraciones juradas”, añadió, en clara alusión al presidente Mauricio Macri, cuyo nombre apareció en la filtración de los Panamá Papers.

La transmisión

El conflicto por la transmisión de la audiencia escaló tanto que Cristina lo mencionó al inicio de la audiencia. “¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa esté sentada acusada de integrar una asocación ilícita”?, interrogó al tribunal que rechazó el pasado viernes por 2 votos contra 1 que se difundiera el proceso. Este lunes, ante un nuevo planteo de la defensa de CFK, los jueces Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu (quien había disentido antes) volvieron a negar la transmisión, esta vez por unanimidad.

Tal fue el caos que provocó la filtración de pasajes de la audiencia que ya concluido el debate oral y público, la policía del edificio de Retiro siguió buscando cómo fue que se difundió por algunos canales de televisión. La indicación del tribunal era que se evitara por todos los medios darle micrófono y cámara a Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo contrario a lo que hizo en el inicio de este juicio.