Crisis económica: la oposición busca que se declare la emergencia alimentaria

Todos los sectores de la oposición presionan para que el Gobierno nacional declare la emergencia alimentaria ante la fuerte crisis económica que golpea a la Argentina, con más fuerza en los sectores populares. Movimientos sociales se manifestaron ante el Ministerio de Desarrollo Social, funcionarios del Frente de Todos se reunieron para hacer un reclamo conjunto y diputados lavagnistas presentaron un proyecto de ley.

La ministra de Desarrollo Social de Santa Cruz, Paola Vessvessian, se reunió con sus pares provinciales para realizar un reclamo conjunto de declaración de emergencia alimentaria nacional. El encuentro se hizo en San Juan y los funcionarios de Tucumán, Chaco, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y las dos provincias ya mencionadas, acordaron la presentación de un pedido, en este sentido, ante la ministra Carolina Stanley.

El Frente de Todos exigió la emergencia alimentaria.

También se articularon los puntos en común con el proyecto que presentarán en el Congreso con ejes en declarar por ley la emergencia alimentaria nacional en todo el país, actualizar de forma extraordinaria las partidas presupuestarias de las provincias destinadas a las modalidades de asistencia alimentaria y nutricional y garantizar el abastecimiento y acceso a la compra de alimentos básicos por parte de las provincias.

Por su parte, los diputados nacionales de Consenso Federal presentaron hoy un proyecto de ley para la creación de un programa de Fortalecimiento y Ampliación para la Emergencia Alimentaria Nacional con la propuesta de un aumento de los recursos destinados a los programas que proveen a los comedores escolares y el incremento a $1.500 de la suma que se destinará a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada hijo, hasta el 29 de febrero de 2020.

El proyecto también propone que se mantengan abiertas todos los días las escuelas afectadas a los programas de alimentación, y que se cree un Consejo Ejecutivo para la Emergencia Alimentaria Nacional (CEEAN), tal como reflejó NA.

Finalmente, organizaciones sociales se movilizaron desde la mañana en la avenida 9 de Julio para terminar frente a Desarrollo Social, donde resolvieron acampar por la noche. Según trascendió, el mismo no será desalojado debido la presencia de menores de edad.

Según los últimos datos oficiales, una familia tipo necesitó casi $32 mil en julio para no caer bajo la línea de pobreza y casi $13 mil para no ser indigente. Las perspectivas no son buenas camino a fin de año, producto de la fuerte devaluación post PASO que hizo saltar $14 el valor del dólar en tan sólo una jornada.