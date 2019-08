Crisis económica: Financial Times dice que Macri está acabado y calificó como "humillante" la derrota en las PASO

El diario financiero Financial Times, uno más prestigiosos del mundo, destrozó al presidente Mauricio Macri al sostener que su gobierno "se acabó". Además, calificó de "humillante" la derrota electoral de las últimas PASO.

"It is game over for Argentina's President Mauricio Macri" (el juego se acabó para el presidente de Argentina Mauricio Macri) fue el mensaje de los analistas políticos y los inversores del Financial Times. El diario británico describió a Macri como líder de un gobierno tambaleante, lo que deja a Alberto Fernández en la posición de "presidente electo" sin haber sido elegido formalmente.

Para el reconocido medio, "el veredicto del mercado fue claro: otro colapso sobre el peso, el que se devaluó fuerte durante la jornada del lunes (y hoy continúa) y revivió la crisis monetaria del 2018, acción que causó que los inversores dudaran de la capacidad del mandatario para continuar su intento de transformar la Argentina". En ese sentido, el periodista Benedict Mander sostuvo que el resultado de las PASO fue "humillante" para Macri.

Según los analistas, un triunfo de Fernández con cinco o seis puntos de ventaja podría llegar a revertirse, pero una brecha de más de 15 puntos, como resultó ser el caso, parece insuperable.

En otro aspecto, el Financial Times alertó: "Con el 80% de la deuda de Argentina denominada en moneda extranjera, una depreciación continua presionaría aún más la dinámica de la deuda del país y aumentaría la probabilidad de otro incumplimiento soberano argentino".