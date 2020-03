El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmó este sábado un decreto en el que se recomienda la reprogramación de las clases hasta el 12 de abril de 2020. De este modo, se procedería a la suspensión de la cursada por el lapso de un mes.

Suspensión temporal de la cursada.



Ante la emergencia pública sanitaria por el #Coronavirus (Covid 19), el rector de la UBA firmó hoy una resolución en la que recomienda a cada Facultad la reprogramación de las clases hasta el 12 de abril del 2020. pic.twitter.com/RNNEFRthZm — Universidad de Buenos Aires (@UBARectorado) March 14, 2020

Mediante las redes sociales, el Rectorado de la institución educativa manifestó tomar la medida "en concordancia con lo dispuesto por el ministerio de Salud y el ministerio de Educación de la Nación. Mientras tanto, las Facultades determinarán los procedimientos necesarios para garantizar el contenido mínimo de las asignaturas".

A su vez, también se suspendieron actividades de extensión universitaria, juras de graduados, pruebas de oposición de concursos docentes y no docentes, y todo tipo de actividad científica/académica.

Este es el comunicado oficial de la Universidad de Buenos Aires

Hasta el 12 de abril quedan suspendidas, también:

A) Las actividades de extensión universitaria

B) Todo tipo de actividad científica o académica, tales como actos, simposios, conferencias, seminarios, talleres, etc.

C) Las pruebas de oposición de concursos docentes y no docentes.

D) Las juras de graduados.

Las acciones y medidas adoptadas por la Universidad están estrictamente orientadas a asegurar la protección de la comunidad educativa de la UBA y de la ciudadanía en general.