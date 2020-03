Coronavirus: el desesperado pedido de 100 argentinos varados en Perú

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, cerró anoche las fronteras de ese país y decretó el estado de emergencia por el coronavirus. A diferencia de otros países, en este caso los aeropuertos están cerrados. No puede ingresar ni salir nadie del país. Por ello, hay 100 argentinos varados desesperados que quieren regresar a nuestro territorio.

Florencia Di Niro (31 años), periodista argentina, se fue de viaje a Perú con su amiga Melanie López Morbello (30). Llegaron a Cusco hace dos días. Pero ayer sus planes cambiaron. El mandatario peruano decretó a partir de las cero horas de hoy la suspensión internacional de todo tipo de tráfico y la cuarentena obligatoria durante 15 días a causa del coronavirus. En ese país ya se registraron 71 casos de COVID-19.

"Acá no se puede mover nadie ni salir a la calle. Salvo algunas funciones especificas como ir a una guardia de hospital, comprar alimentos, trabajos especiales que requieran indispensablemente salir. Estamos en un hostel a 15 cuadras del centro de Cusco y no están permitiendo que la gente salga a la calle. Nos persiguen. Hay hoteles con extranjeros con guardia policial en la puerta. Los dejaron encerrados. Es una situación complicada que no sabemos cómo va a seguir", cuenta con la voz quebrada Florencia desde allá a El Destape en una comunicación telefónica a través de WhatsApp.

Ella es una de los 100 argentinos que se encuentran en Perú y quieren volver. Ochenta de ellos están en la ciudad de Cusco. Y la lista crece día a día. La Cancillería argentina ya está al tanto y tiene la lista de los nombres de los compatriotas varados. Desde el organismo que conduce Felipe Solá contaron a El Destape: "Está trabajando la Embajada argentina en Perú, pero es complejo porque ese país cerró sus comunicaciones internas. Esta el ejército en la calle. Y no hay transporte público. No podés moverte ni de ciudad en ciudad". Es diferente al caso argentino, que cerró sus fronteras para entrar pero no para salir, por citar un ejemplo. "El que quiera salir, que se vaya, no va a haber problema", afirmó ayer el presidente Alberto Fernández. Perú, en cambio, cerró su tránsito: terrestre, fluvial y aéreo.

Según contó Florencia a este portal: "La respuesta que nos dio la Embajada argentina en Lima es que hay que esperar estos 14 días porque es una resolución del presidente peruano y Aerolíneas Argentinas no puede llegar con vuelos porque no puede pasar por encima a ese mandatario".

"Estabámos en el comienzo del viaje, teníamos que ira Machu Picchu y otros recorridos pero se cerró todo. Tuvimos que pedir devolución. Fuimos hoy al aeropuerto para intentar cambiar nuestro vuelo interno que teníamos con conexión para ir a Lima. Pero cuando llegamos al aeropuerto de Cusco nos encontramos con rejas cerradas y con militares y policías prohibiendo el ingreso. Solo dejaban pasar a los que tenían boleto para hoy y ver si podían viajar", narró Florencia con preocupación en su voz.

Contó Florencia que se encontró con argentinos en ese aeropuerto, que tenían que viajar hoy y que no los dejaron. Y además otros argentinos, que sí los dejaron ir a Lima porque salían hoy a las 20. Pero no iban a poder salir de la capital peruana. "Tenemos que esperar acá. Somos 80 argentinos en Cusco que armamos un grupo de WhatsApp y hay otros en Lima. Estamos comunicados entre nosotros. El tema es que económicamente no lo podemos afrontar. Hay personas que ya no les quedó la posibilidad ni tienen el dinero de poder hacerlo. Muchos se quedaron sin hospedaje y no pueden conseguir uno. A nosotras también se nos complica. Y tampoco sabemos qué va a pasar con el alimento. Estamos a 15 cuadras del centro y no están permitiendo que la gente salga a la calle", cuenta afligida.

"Pedimos una resolución. Ya el viaje y las vacaciones las perdimos. También perdimos plata. Que alguien nos ayude para poder afrontar estos catorce días a muchas personas que no lo podemos afrontar. Y que nos devuelvan a nuestro país antes de este tiempo, porque queremos estar en Argentina. No queremos estar en una ciudad cerrada sin nada que hacer y sin saber si vamos a poder comer o comprar la comida", cierra esta turista que reclama la salida de Perú de cien argentinos varados por el coronavirus.