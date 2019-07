Claudio Orellano y Pamela David se cruzaron en vivo por el desguace de medios en este Gobierno

Mientras en el programa de Pamela David (América) intentaban criticar a Alberto Fernández por sus cruces con trabajadores de prensa, el histórico periodista y locutor Claudio Orellano dio cátedra sobre cómo el Gobierno cercena medios y acalla voces opositoras.

"Estoy un poquito cansado de que siempre se hable de cómo trataban al periodismo en el Gobierno anterior, y quiero decir que yo soy víctima de este Gobierno saqueador y atropellador", apuntó antes de contar que fue uno de los 357 despedidos de la Agencia Télam en 2018. Y continuó furioso: "A mí no me vengan a hablar de maltrato del periodista porque escupieron a un periodista o porque rompieron un diario Clarín frente a cámara. Echaron 4 mil periodistas en tres años y medio durante este Gobierno".

Además, también criticó a Hernán Lombardi, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. "Es un canalla, un forajido, que además de decirnos que nosotros eramos una usina de propaganda partidaria y que no eramos tipos provos, cuando muchos de nosotros tenemos un largo espinal recorrido, en mi caso 36 años de recorrida", explicó. "No pienso como este Gobierno, no pienso como Macri y deseo prontamente su salida en octubre próximo, que creo que va a ganar la fórmula Fernández-Fernández", opinó.

Tras estas declaraciones, Pamela David intentó equiparar al Gobierno anterior con la gestión macrista, y el periodista marcó la diferencia. "Antes no echaron a nadie", clarificó.

Ante la incomodidad, David aclaró que la situación se dio es por ser un "año de elecciones" y que a ella no le gusta cuando los reclamos son "de prerpo", sin entender el planteo del periodista por la crisis que atraviesa el sector de medios en la actualidad.