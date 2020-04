Ciberpatrullaje: el joven al que se le inició una causa por un tuit dijo que "fue una broma"

El chico de 20 años al que se le inició una causa penal por haber hecho una publicación en Twitter sobre un saqueo por no cobrar el bono de Ingreso Familiar de Emergencia dijo que "todo esto fue un chiste".

Kevin Guerra sostuvo que se le inició una causa por "intimidación pública" y que, por el momento, espera en su casa de Balcarce que lo llame la fiscalía para continuar con el procedimiento. Mientras tanto, Guerra indicó: "Todo esto fue un chiste que hice en Twitter, nada más quise compartir un meme". Además, en diálogo con Futurock, disparó: "A mí no me falta plata ni nada de eso, todo fue en forma de broma".

La situación se dio en los últimos días, después de que el Ministerio de Seguridad haya sostenido que hacía "ciberpatrullaje" y que, entre las palabras buscadas, estaba la palabra "saqueo" que fue, justamente, lo que escribió Guerra en un mensaje

El joven al que se le inició una causa por la publicación de un tuit dijo: "Cuando yo hice este tweet, todo esto se me pasó por alto. Nunca me imaginé que iba a tener esta repercusión, y menos que me iba a jugar en contra como para una causa judicial". Por otro lado, añadió: "Yo estaba durmiendo la siesta en lo mi novia, porque estoy cumpliendo la cuarentena ahí. Fue ahí cuando les pedí si se podían acercar a donde yo estaba, y cuando llegaron, me informaron que tenía una causa penal".