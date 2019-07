Chiche Gelblung reveló qué le dijo Macri en privado

El conductor Samuel “Chiche” Gelblung contó cómo es la relación con el presidente Mauricio Macri y la inesperada queja que le hizo por sus críticas a su gobierno.

En una entrevista con Luis Novaresio, el periodista criticó duramente la gestión de Cambiemos al advertir que “el cambio sobre el dolor de la gente no lo podes hacer” y sostuvo que “hay una especie de convencimiento que todo es a partir del sacrificio”.

En ese sentido, contó que él con el Presidente tiene un vínculo desde hace años, una amistad, y que cuando asumió la presidencia, Macri sintió que “el afecto se había roto”.

“Un día me llamó y me preguntó cuándo se había roto el afecto y le dije: ‘Mauricio no se rompió nunca el afecto, vos sos presidente y yo periodista. Como Presidente no me gusta, yo estuve cuando murió el papá”, recordó.