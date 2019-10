Cepo al dólar: el tweet de Guido Sandleris que condena al Gobierno

El endurecimiento del cepo cambiario que implementó el Gobierno generó polémica por la contradicción con el discurso público de Cambiemos durante su gestión. Por las redes sociales ya se viralizó un tweet del propio presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, en el que condenaba este tipo de medidas económicas.

Allá por el 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner instauró el sistema restrictivo a la compra de divisas, un Sandleris enfurecido repudió su aplicación: "Siempre cumpliste con leyes, pero no ahorraste en USD ni tenés tarjeta? Hoy no podés salir del país. Paralelo es ilegal, oficial no venden". Claro, los usuarios empezaron a responderle y marcarle el contrapunto.

Siempre cumpliste con leyes, pero no ahorraste en USD ni tenés tarjeta? Hoy no podés salir del país. Paralelo es ilegal, oficial no venden — Guido Sandleris (@gsandleris) August 2, 2012

En conferencia de prensa esta mañana, el funcionario precisó que el objetivo de las nuevas medidas es "preservar las reservas en este momento de transición" que se abre desde ahora hasta el 10 de diciembre, cuando se dé el pase de mando entre Macri y Fernández.

MÁS INFO Para Moody's, Fernández deberá enfrentar una reestructuración de la deuda

El Gobierno anunció mayores restricciones para la compra de divisas, al bajar el cupo de compra mensual por persona física de 10 mil dólares a solo 200, y 100 (no acumulativos con los anteriores) en caso de comprarlos en efectivo por ventanilla. La autoridad monetaria precisó que no hay límites para el retiro de dólares de los bancos.