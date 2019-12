Carlos Bianco: "lo que dejó Vidal no alcanza para los pagos de enero"

El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a los primeros días del gobierno de Axel Kicillof. Señaló: "La situación que encontramos en la Provincia muestra que las cosas no están fáciles". Además destacó que "la Provincia de Buenos Aires es tierra arrasada" y puntualizó que "tenemos problemas del cierre de caja y del pago de salarios y deuda para enero".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente calificó que "tenemos un industricidio pero es más que eso" y planteó que "recibimos un desempleo muy alto, un sistema de salud colapsado". "La seguridad también está en crisis, y eso que fue el caballito de batalla de Vidal", indicó Bianco. Además contó que "Sergio Berni ya está trabajando al frente del Ministerio de Seguridad. Ahora ya está en marcha el operativo Sol, como todos los veranos" y señaló que "Berni ya está a cargo y pronto dará precisiones sobre el plan a futuro".

"Dijeron que Vidal le deja a Kicillof 25.000 millones para pagar. Pero no lo sabemos. Sean 25, 33 o algo entre eso no alcanza", añadió sobre la situación financiera. "Sea 25 o 33 mil millones lo que dejó Vidal no alcanza para los pagos de enero", agregó. "Estamos trabajando para afrontar los pagos de salarios y deuda de enero, que es la prioridad que tiene Kicillof y el equipo económico", indicó. Además agregó que "Axel tiene dialogo con el presidente desde antes y La Nación está comprometida a darnos una mano".

"No definimos cuando lo vamos a anunciar pero la Provincia va a adherir al protocolo de aborto", contó Bianco. Además agregó que "ayer estuvimos reunidos con Axel y Alak para hablar del tema cárceles, donde hay huelga. Vamos a restituir enseguida el tema de la comida". “Vamos a establecer un dialogo con quienes están haciendo huelga de hambre en las cárceles. Eso es una prioridad", puntualizó. Del mismo modo aclaró que "las condiciones de hacinamiento en las cárceles bonaerenses es horrorosa" y rotuló que "la sobrepoblación en las cárceles es inhumana".

"Estamos trabajando en una amplia ley de emergencia", adelantó Bianco. Además aseguró que "ya se anunció que vuelve la paritaria nacional docente y eso sienta las bases para la discusión en la provincia" y contó que "vamos a hablar con los sindicatos docentes para acordar una paritaria razonable".

"Nosotros no vamos a tratar a nuestros docentes como mafiosos, son fundamentales para nosotros", señaló y a la vez concluyó que “nuestra prioridad es mantener el poder adquisitivo de nuestros docentes", agregó.

