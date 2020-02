Cacique wichi apuntó contra el gobernador de Salta: "Está ausente"

El cacique lantawos de comunidad whichí de Salta Modesto Rojas describió la situación de esa población ante el fallecimiento de ocho niños en Salta y reveló que en el hospital hay "32 chicos internados por bajo peso y desnutrición”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Rojas remarcó que hay un "abandono del Estado". "Todavía nadie vino a asistir a las familias de los chicos que fallecieron, tengo 7 personas de mi comunidad que no tienen documento”. “Como tenemos gente indocumentada no van a recibir nunca la ayuda del Estado”, agregó.

En ese sentido, subrayó: “Nos traen un módulo alimentario que no es la solución, hoy lo comés y mañana ya no lo tenés. Apuntamos a crear fuentes de trabajo. La solución es que haya pozos de agua para que las comunidades tengan agua”.

Asimismo, apuntó contra el gobierno provincial: “El gobernador Sáenz está ausente, no lo entiendo. Jamás dialogó con nosotros”. “De los 12 años que estuvo Urtubey nunca bajó a las comunidades, mandaba gente (pero) no daban soluciones, solo bolsones de comida que no son la solución”.

Además, el cacique destacó: “No sabemos qué pasa con el Plan Estival, no viene ningún funcionario a dialogar con nosotros” y “Me ofrecieron un sueldo del Gobierno y no lo acepté”.