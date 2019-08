Baby Etchecopar le respondió a Gimnasia con un penoso informe

El periodista ultraoficialista Baby Etchecopar no solo se negó a pedir las disculpas públicas que le pidió la Comisión Directiva tripera por la grave acusación que hizo contra el club, sino que retrucó y mostró videos de la barrabrava tripera en un penoso intento por demostrar la veracidad de sus dichos.

Las imágenes fueron presentadas por el periodista Javier Díaz, quien durante la nota insistió en reiteradas ocasiones que la presencia de drogas es una constante en todos los estadios del fútbol argentino. Sin embargo, el polémico conductor solo señaló a Gimnasia y apuntó: "Esto es para los boludos de Internet".

Ante la atenta mirada de sus tres panelistas, Etchecopar se dirigió, con tono irónico, al presidente de la institución Gabriel Pellegrino y disparó: "A lo mejor el Presidente, que es dueño de una empresa de seguros, no sabe qué gente entra a su club".

En ese marco y mientras Díaz contaba quién es el "el jefe de la barrabrava de Gimnasia", Etchecopar volvió a insistir en vincular esa imagen al club: "Ahí tenés, hay más, mucho más. ¿Qué carta documento me van a mandar? ¿Qué me quieren decir?", preguntó Baby y arremetió: "Me puedo limpiar el culo (con la carta documento".

Todo comenzó cuando el polémico conductor lanzó la gravísima acusación sin ningún tipo de pruebas y haciendo referencia a una pancarta que se había colgado en sobre la vereda de la Sede del club el pasado fin de semana, cuando Baby presentó su espectáculo en la ciudad, justo en el teatro que se encuentra frente a la institución. "Hay gente que vende droga a dentro del Club Gimnasia y Esgrima La Plata", aseguró entonces.