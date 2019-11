Baby Etchecopar atacó a Marcelo Tinelli por reunirse con Alberto Fernández

El conductor Ángel 'Baby' Etchecopar disparó contra su colega Marcelo Tinelli por haber participado en la reunión del plan Argentina contra el Hambre con Alberto Fernández.

"Me asusta un poquito la convocatoria Tinelli, como si fuera un ciudadano ilustre", apuntó 'Baby' en su programa El Ángel.

Al tiempo que sostuvo: "¿Un equipo de trabajo para la pobreza, con un tipo que durante años no hizo más que ostentar? Departamentos en Le Parc, casa en Punta del Este, guita, televisión, éxito. Yo hubiese llamado a Zulma Lobato que está trabajando en una rotonda por cinco pesos porque nadie la llama. Me parece que esto es una fantochada más del populismo"

El reconocido periodista ultramacrista no soportó la participación de Tinelli en el encuentro del proyecto que impulsa Alberto para erradicar el hambre en el país, sin embargo, sobre el final de su planteo intentó bajar el nivel de confrontación. Es mi punto de vista, no es que tenga algo en contra de Marcelo, me parece un tipo simpatiquísimo", señaló.