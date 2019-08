Axel Kicillof, tras el triunfo en las PASO a Vidal: "Decimos que aprendimos porque escuchamos a todos"

Axel Kicillof, ahora flamante candidato y favorito para las elecciones generales de octubre para gobernar la provincia de Buenos Aires, celebró su triunfo sobre María Eugenia Vidal y dejó en claro que la intencionalidad de un futuro gobierno es "representar a absolutamente a todos".

"También escuchamos los comentarios, las reflexiones y las críticas. Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos y porque hoy queremos representar absolutamente a todos. No tengan ninguna duda", expresó el exministro de Economía, y añadió: "no tengan dudas, es con todos. Con los que nos votaron y con los que no".

Además, el candidato por el Frente de Todos comenzó a enumerar los fracasos del gobierno de Cambiemos en materia de educación, salud, vivienda: "Hemos pensado sobre esto pero nos deja una sensación agridulce. Porque a pesar de todo esto los bonaerenses no bajaron los brazos".

"La verdad es que la Provincia tiene instrumentos, su Gobierno con capacidades, lo que le falta es decisión política, apuntar para otro lado y en otro rumbo", afirmó Kicillof, y se metió de lleno en su futura gestión: "Estamos acá porque queremos gobernar la Provincia con todos los sectores".

Por otro lado, se refirió a la disparidad en la campaña electoral en comparación con Vidal: "Estoy lleno de emoción porque saben que ha sido una campaña muy desigual. Lo importante y lo que me llena de orgullo que en esta campaña no se gastaron millones para publicidad, no se mintió, no se acusó. Fue una campaña que además contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimos".

Y agradeció: "El agradecimiento, en primer lugar, a Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, al compañero Alberto Fernández. En tercer lugar, a la compañera Verónica Magario. Agradecerle a los compañeros de toda la Provincia. Esta campaña se hizo de abajo para arriba, con la participación de todos".

"Le quiero agradecer, por supuesto, a los bonaerenses. Porque este triunfo significa que la mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta, con otras prioridades, quieren poner a la provincia en marcha", concluyó.