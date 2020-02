Axel Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales a paritarias tras la postergación del aumento

El gobierno bonaerense convocará a paritarias a los gremios de docentes y estatales para el lunes 10 de febrero en el Ministerio de Trabajo.

Tras la polémica por la postergación del aumento, fuentes oficiales aseguraron que Axel Kicillof tendrá su primer encuentro con los estatales el lunes a las 16, mientras que a las 17:30 está prevista la reunión con los docentes.

"No voy a hablar de tragedias ni golpes bajos, pero relevamos 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases. Empezó el plan para que puedan iniciar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchas escuelas cerradas por esta cuestión", señaló Kicillof esta mañana en Radio con Vos y prometió que, este año, los docentes no van a perder poder adquisitivo con respecto a la inflación.

El viernes, los maestros cobrarán sus salarios de enero con un aumento del 11,7 por ciento.

La convocatoria llega en el marco de una polémica que se desató entre el gobernador Axel Kicillof y dirigentes gremiales de los docentes, por la postergación del pago de un ajuste salarial adicional vinculado al aguinaldo de diciembre.

En tanto, los maestros cobrarán mañana sus salarios de enero con un aumento del 11,7%. Gremios docentes, sin embargo, descartaron que fueran a convocar a una medida de fuerza.

El Secretario General de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, se refirió a la posición del Frente de Unidad Docente Bonaerense sobre la postergación del pago de una deuda del ejecutivo provincial y descartó un paro que evite el comienzo del ciclo lectivo: “Nuestro gremio no está pensando en medidas de fuerza y que no empiecen las clases”. Asimismo destacó: “No estamos pensando en medidas de fuerza y que no empiecen las clases”.

En esa línea se expresó a su vez su par de SUTEBA, Roberto Baradel. "No nos fue agradable el anuncio de Kicillof pero somos conscientes del estado en que dejaron la Provincia", expresó. Las clases están programadas para iniciarse el próximo 2 de marzo.