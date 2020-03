Aniversario de la muerte de Juan Castro: habló el hermano sobre la relación del periodista con las drogas

Este jueves 5 de marzo se cumplen 16 años de la trágica muerte de Juan Castro, que partió tras caer desde el balcón de su departamento en un importante momento de su trayectoria como periodista. Con el recuerdo intacto, su gemelo, Mariano, se sinceró durante un móvil con el programa Los Ángeles de la Mañana y habló de la relación de su hermano con las drogas: "Nadie le decía que no".

“Creo que la droga entró en su vida como entra quizás en cualquier adolescente con una droga blanda como puede ser la marihuana. Después, no te puedo dar una fecha de cuándo entró la droga dura. Pero hay un momento en el que vos empezás a ver fotos, actitudes o maneras de estar en las que era muy claro que algo estaba pasando”, reflexionó Mariano, en el magazine de Ángel de Brito. Luego, agregó: “Yo viví en México durante diez años, yo del 2001 al 2004 venía poco a la Argentina. Él escuchaba, podíamos pelear, hablar. Pero no es algo sencillo la droga; no es algo que vos podés dejar a voluntad. Creo que muy poca gente puede hacer eso”.

En otra parte de la entrevista relató el contexto en el que vivía Juan y se emocionó. “Imaginate el cocktail: tenés un programa periodístico liderando y que le ganó muchas veces en rating a Marcelo Tinelli cuando estaba en Telefe; toda la prensa está hablando de vos, tenés toda la ciudad con los carteles con tu cara y nadie te dice que no. Combiná eso con cocaína”, comentó Mariano.

Para cerrar el móvil el periodista le preguntó si Juan había recurrido a grupos de apoyo, a lo que su hermano gemelo reconoció "Él busco sus tratamientos y no funcionó”.