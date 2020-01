Alfredo Cornejo destrozó a Mauricio Macri y le aconsejó que “se quede callado y sea prudente”  

El titular del Comité radical nacional y diputado nacional, Alfredo Cornejo, disparó contra el ex presidente Mauricio Macri por responsabilizar a sus asesores y al radicalismo del fracaso de su gestión y no realizar una autocrítica de los errores cometidos por su equipo de gobierno. Además, advirtió que el ex presidente “no puede ser el líder de la oposición”.

“El radicalismo acompañó más de lo razonable. Es injusto. Creo que si piensa eso, que por ejemplo las asignaciones familiares de la Patagonia era un agujero fiscal importante como para fracasar el plan económico, está desinformado porque era menos de 5 mil millones de pesos. No se entiende la referencia”, arremetió el ex gobernador de Mendoza en una entrevista de LN+.

Cornejo fue crítico de Macri por su hermetismo y por no hacer partícipe a la UCR de las decisiones de Gobierno. Asimismo, le aconsejó al ex presidente que “se quede callado y sea prudente” y disparó que “la aparición de Macri lo único que hace es contribuir al relato de Alberto y Cristina”.

“Su aparición pública, más allá de su contenido, eso de delegar en sus funcionarios, la verdad que a los funcionarios más cercanos los eligió Macri. Él tomó las decisiones, me parece que debe hacerse cargo”, se quejó el legislador opositor.

En medio de la interna dentro de Juntos por el Cambio y el proceso de reordenamiento por la falta de conducción, Cornejo fue claro y advirtió que “Macri no puede ser el líder de la oposición, por lo menos no el único líder”.

“No puede ser porque la Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si tomó las decisiones de ir al Fondo y tomar deuda, no pude responsabilizar a sus subalternos. La tomó en base a un proceso de liberación con sus asesores, proceso de liberación que el radicalismo no participó activamente. Se tiene que responsabilizar él”, sentenció.