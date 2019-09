Alfredo Casero reconoció que con este Gobierno quedó en las ruinas

Después de anunciar su despido de las redes sociales, el humorista Alfredo Casero finalmente se animó a criticar al Gobierno y reconoció que con Mauricio Macri "terminó de arruinarse".

Pese a que sostuvo que no cree haber sido un vocero oficialista, el actor fue uno de los más férreos defensores de la gestión macrista.

En ese sentido, aseguró: "Soy portavoz de todo aquel que tiene buena voluntad, que haga lo imposible, que demuestre no haber sido un ladrón. Si la gente no quiere verlo, yo no tengo nada más que hacer en este país ni como artista. Por eso termino con mis show, termino esto públicamente".

Además, reconoció que está arruinado económicamente y analizó por qué el presidente fracasó en la reelección en las PASO.

"La gente les pasó la factura del ajuste porque se la tuvo que bancar la clase media, porque la otra clase está absolutamente subvencionada. El asunto es que aquellos que producen son los que se tuvieron que comer los mocos, y me incluye, yo en este gobierno terminé de arruinarme", confesó.

"Yo no le pedí nunca nada a nadie, a mí se me cae la cara de vergüenza antes de pedirle algo al Estado. Y hoy la frase es 'el Estado nos tiene que dar'", criticó.

Sobre un posible triunfo de Alberto Fernández, opinó: "La gente ve lo que este señor decía hace años. La verdad es una, quién va a poner plata cuando vos hablás mal de tu socio y después decís: 'poné plata porque cambió y ahora es bárbaro'. Quién va a darte plata del resto del mundo si sos absolutamente inconfiable (sic)".

Además, se refirió a la frase "Volveremos mejores", utilizada en campaña por este espacio. "Hay que ser muy pelotudo para creerla. Todos sabemos que no es así", dijo. Y agregó: "La Argentina es como una traición constante".