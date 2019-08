Alejandro Fantino realizó cambios en Animales Sueltos por la crisis

Alejandro Fantino impulsó un reacomodamiento de su programa, Animales Sueltos, para seguir el minuto a minuto de lo que ocurre con todos los sucesos de la crisis pos elecciones primarias. Por esta razón, el conductor decidió suspender temporalmente Animales de Calle, el envío que salía grabado los viernes con diversas entrevistas.

"Buenas noches, estamos en vivo arranco un nuevo programa con muchísima información", arrancó Fantino el programa del viernes 16 sentado a la clásica mesa que lo acompaña de lunes a jueves.

Y continuó: "Por los próximos viernes vamos a estar en vivo. Animales de Calle va a seguir siendo parte del programa. Animales Sueltos es muy laxo y va adaptándose día a día. No significa que no volvamos a encontrarnos con Animales de Calle. Yo voy a seguir haciendo notas y mis compañeros seguramente también y tal vez en dos viernes estamos de vuelta. Pero no podemos, en días como los que vive el país, estar fuera del vivo. Este es un canal que vive en vivo. Vivimos de lo que pasa y acá estamos".

Acompañado por Diego Iglesias, Rochi Cuenca y Diego Lewen, Fantino debutó con Animales de Calle el viernes 12 de julio con una entrevista a María Eugenia Vidal.

"Nosotros como industria de la televisión, entendemos que hay nuevas tecnologías. No sabemos contra quién competimos. Todo el tiempo se trata de crecer. Siempre Animales sueltos tuvo esa condición, siempre buscó y trató de reestructurarse. Entendimos que hay que empezar a salir de donde estábamos. Los que conducimos televisión empezamos lentamente a acomodarnos a la silla. Entonces decidimos con Jotax, América y mis compañeros, salir", había contado el conductor antes del debut hace poco más de un mes.