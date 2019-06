Alberto Fernández volvió a aclarar su postura respecto a los fallos de la Justicia

El precandidato presidencial Alberto Fernández señaló respecto a las distintas declaraciones en torno a qué debería hacer un futuro gobierno del Frente de Todos que "cada uno piense lo que se le de la gana". La frase se dio luego de que la periodista María O'Donnell quiso vincular su posición a la del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y del escritor Mempo Giardinelli.

"Zaffaroni propone revisar las causas...", arrancó O'Donnell y Fernández la interrumpió: "Pero eso lo dice Zaffaroni, no lo digo yo...". La conductora, por su parte, chicaneó que "es de su espacio político".

Fernández le reclamó: "Cuando habla (Fernando) Iglesias, ¿lo dice Macri?, no lo dice Iglesias. Cuando Carrió dice las barrabasadas que dice, ¿lo dice Macri? No, lo dice Carrió. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de lo que dicen otros. Esa es una lectura muy tendenciosa".

"Sabes que le criticaba yo a Cristina. La uniformidad de criterios. ¿Por qué tiene que haber un discurso único? Que cada uno piense lo que se le de la gana", cerró.

Todo surgió por las declaraciones del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, que se refirió a la situación judicial de los presos políticos y aseguró: "Hay que hacer una revisión de las causas".