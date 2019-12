Alberto Fernández sobre el dólar turista: "Mis amigos me dicen cosas horribles"

El presidente Alberto Fernández lamentó haber tenido que tomar la decisión de imponer un recargo del 30 por ciento a las compras en el exterior y al dólar turista, pero afirmó que era la única salida posible a la crisis que dejó el gobierno de Mauricio Macri en materia cambiaria y económica.

"Me resulta antipático poner para quienes viajan, mis amigos me dicen cosas horribles por esto, pero hay que hacerlo. No hay espacio para hacer otra cosa", afirmó Alberto Fernández en una entrevista en Radio Continental.

El Presidente además se refirió al cepo cambiario y por qué lo mantendrán : "El cepo tiene que seguir porque en Argentina no hay dólares, no lo pusimos nosotros, lo puso Macri, después de dejar fugar 70 mil millones . Estamos viendo alternativas con Guzmán para que el cepo no afecte inversiones".

"El dólar es un bien escaso, no hay, entonces es muy caro. Necesitamos los dólares para proteger la producción", sostuvo.

Fernández cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri, y lo acusó de haber dejado "un desquicio, un bodrio", aunque advirtió que no va a "hablar de la herencia" recibida.

"Qué le importaba, si total se iba. Dejó un desquicio. Decidió no aumentar las tarifas hasta después de irse; decidió sacar el IVA hasta después de irse... Se fue y dejó todo este bodrio. Del bodrio, lamentablemente, me tengo que hacer cargo yo", sostuvo el mandatario, en alusión a las medidas económicas adoptadas por el líder del PRO en los últimos meses de su gestión.

El jefe de Estado agregó: "Yo me hago cargo: no me quejo, yo sabía. No pienso hablar de la herencia, todos saben lo que pasó, pero entiendan las dificultades del problemas".