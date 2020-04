Alberto Fernández pidió que los bancos presten dinero a las empresas y advirtió: "Si me quieren ver malo, me van a ver"

El presidente Alberto Fernández se refirió al rol de los bancos en la crisis y consideró que "estamos en un momento en el que todo debe flexibilizarse".

“Los bancos tienen que prestarle dinero a las empresas para que sigan manteniéndose de pie”, afirmó el mandatario en diálogo con Radio Mitre y destacó la necesidad de que las entidades financieras puedan prestar dinero para que se mantengan las empresas.

El Presidente aseguró que tuvieron cuatro años llenándose de plata con negocios que el Estado dejaba:"Se llenaron de plata en los últimos años con las lebacs y las leliqs".

"Espero que los bancos entiendan", apuntó y afirmó: "La dureza de algunos bancos a mí me cae mal en este momento". En ese sentido, sentenció: "Si me quieren ver malo, me van a ver”.

Ante la consulta sobre la propuesta de un sector de Juntos por el Cambio de bajar el sueldo de la clase política, contestó "Es un acto demagógico". Además, subrayó que sus ministros "no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda".

"Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", sostuvo el mandatario.